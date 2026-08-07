Muere conductor tras volcar tractocamión cargado con carbón en la Autopista Premier

ALLENDE, COAH.– Un hombre perdió la vida la mañana de este viernes luego de que el tractocamión que conducía, cargado con carbón y que remolcaba dos góndolas, volcara sobre la Autopista Premier, en el tramo de la carretera Federal 57 Nueva Rosita–Allende.

El accidente fue reportado alrededor de las 6:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 29, cuando la pesada unidad circulaba en dirección de sur a norte. Al llegar, los cuerpos de emergencia localizaron el tractocamión completamente volcado y con la cabina severamente dañada.

Detalles confirmados

Durante la inspección, los rescatistas fueron alertados sobre una persona que posiblemente se encontraba atrapada debajo de la unidad. Al revisar la zona, localizaron a un hombre sin vida, quien permanecía boca abajo y con una de sus piernas prensada bajo la cabina.

La víctima fue identificada como Adrián Rodríguez Rodríguez. Hasta el momento, no se han dado a conocer su edad ni su domicilio.

Los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras necesarias para liberar el cuerpo, mientras la zona permaneció resguardada para permitir el trabajo de las autoridades investigadoras.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Las investigaciones continuarán para establecer las circunstancias que provocaron la volcadura y determinar cómo ocurrió el fatal accidente.