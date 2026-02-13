DIF Frontera cierra ciclo de trabajo con reunión intermunicipal

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco de las reuniones mensuales de trabajo que fortalecen la coordinación intermunicipal, se llevó a cabo un encuentro de directoras y presidentas de los sistemas DIF de la región, teniendo como sede las instalaciones del DIF Frontera. La reunión fue encabezada por la directora Karen Cadena y contó con la participación del coordinador regional del DIF, el licenciado Diego Siller.

Este encuentro correspondió al último mes del calendario anual previamente definido mediante sorteo, por lo que Frontera fungió como anfitrión del cierre de este ciclo de trabajo. Asimismo, se anunció el arranque de una nueva etapa de reuniones, la cual iniciará nuevamente como ocurrió el año anterior, reafirmando el compromiso de continuidad y colaboración entre los municipios participantes.

La reunión tuvo como eje temático el Día del Amor y la Amistad, en alusión a la fecha del 14 de febrero, lo que permitió generar un ambiente de cercanía y compañerismo entre las representantes de los trece municipios asistentes. Durante la jornada se abordaron diversos temas que serán trabajados de manera conjunta con el DIF en los próximos meses, destacando la buena comunicación y el sólido trabajo en equipo que existe entre las directoras y presidentas.

Como parte de la agenda, Karen Cadena presentó formalmente al equipo de trabajo del DIF Frontera, explicando las funciones de cada área. Además de una dinámica grupal alusiva al amor y la amistad, mediante un juego de palabras por equipos, que sirvió para fomentar la integración y activar la participación de las asistentes antes de iniciar la sesión formal.

El evento se realizó en el DIF Frontera de la Colonia Borja, donde además se aprovechó la ocasión para llevar a cabo una rueda de prensa. Con este tipo de encuentros, el DIF Frontera refrenda su compromiso de impulsar espacios de diálogo, coordinación y trabajo conjunto en beneficio de las familias de la región.