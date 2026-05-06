DIF Municipal San Buenaventura organiza celebración por el Día de las Madres

San Buenaventura, Coah. – En el marco del Día de las Madres, el Ayuntamiento de San Buenaventura invita a todas las familias a celebrar a mamá en un emotivo evento artístico y cultural preparado especialmente para reconocer su amor y dedicación.

La celebración se llevará a cabo este viernes 8 de mayo, en la explanada de la Plaza Principal, a partir de las 6:00 de la tarde, donde las asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo y lleno de música.

El evento contará con la presentación estelar del reconocido grupo Tropicalísimo Apache, que pondrá a bailar y cantar a todas las mamás con su característico ritmo.

Este festejo es organizado por el DIF Municipal, con el propósito de brindar un espacio de convivencia y alegría, consintiendo a quienes son el pilar de las familias sambonenses.