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Coahuila

DIF Municipal San Buenaventura organiza celebración por el Día de las Madres

El evento se llevará a cabo en la explanada de la Plaza Principal a partir de las 6:00 PM, ofreciendo un ambiente festivo.

Por Staff / La Voz - 06 mayo, 2026 - 05:14 p.m.
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      San Buenaventura, Coah. – En el marco del Día de las Madres, el Ayuntamiento de San Buenaventura invita a todas las familias a celebrar a mamá en un emotivo evento artístico y cultural preparado especialmente para reconocer su amor y dedicación.

       

      La celebración se llevará a cabo este viernes 8 de mayo, en la explanada de la Plaza Principal, a partir de las 6:00 de la tarde, donde las asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo y lleno de música.

       

      El evento contará con la presentación estelar del reconocido grupo Tropicalísimo Apache, que pondrá a bailar y cantar a todas las mamás con su característico ritmo.

      Este festejo es organizado por el DIF Municipal, con el propósito de brindar un espacio de convivencia y alegría, consintiendo a quienes son el pilar de las familias sambonenses.

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