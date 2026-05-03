DIF Municipal San Buenaventura celebra el Día del Niño con actividades inclusivas

San Buenaventura, Coah.– En el marco del Día del Niño, el DIF Municipal de San Buenaventura llevó a cabo un emotivo y significativo festejo enfocado en la inclusión, brindando un espacio especial para niñas y niños, destacando el valor de la empatía y el respeto a la diversidad.

El evento contó con la participación de Ateams Monclova y la visita de un invitado muy especial: ¡Teo!, el simpático oso azul que llenó de sonrisas, abrazos y momentos de alegría a las y los pequeños asistentes. Su presencia simbolizó la importancia de reconocer, respetar y celebrar la neurodiversidad, promoviendo entornos donde cada niña y niño sea aceptado tal como es.

Como parte de las actividades, se instaló una Zona de Regulación Sensorial, diseñada especialmente para ofrecer un espacio de calma y bienestar a quienes lo requirieran, reafirmando el compromiso de generar ambientes accesibles, empáticos e inclusivos para todas y todos.

El DIF San Buenaventura destacó que este tipo de acciones fortalecen la construcción de una comunidad más consciente, donde la inclusión no solo se promueve, sino que se practica a través de actividades que fomentan la convivencia respetuosa.