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Coahuila

DIF Municipal San Buenaventura celebra el Día del Niño con actividades inclusivas

El evento del Día del Niño se centró en la inclusión y el respeto a la diversidad, promoviendo la empatía entre los asistentes.

Por Staff / La Voz - 03 mayo, 2026 - 08:24 a.m.
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      San Buenaventura, Coah.– En el marco del Día del Niño, el DIF Municipal de San Buenaventura llevó a cabo un emotivo y significativo festejo enfocado en la inclusión, brindando un espacio especial para niñas y niños, destacando el valor de la empatía y el respeto a la diversidad.

      El evento contó con la participación de Ateams Monclova y la visita de un invitado muy especial: ¡Teo!, el simpático oso azul que llenó de sonrisas, abrazos y momentos de alegría a las y los pequeños asistentes. Su presencia simbolizó la importancia de reconocer, respetar y celebrar la neurodiversidad, promoviendo entornos donde cada niña y niño sea aceptado tal como es.

       

      Como parte de las actividades, se instaló una Zona de Regulación Sensorial, diseñada especialmente para ofrecer un espacio de calma y bienestar a quienes lo requirieran, reafirmando el compromiso de generar ambientes accesibles, empáticos e inclusivos para todas y todos.

       

      El DIF San Buenaventura destacó que este tipo de acciones fortalecen la construcción de una comunidad más consciente, donde la inclusión no solo se promueve, sino que se practica a través de actividades que fomentan la convivencia respetuosa.

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