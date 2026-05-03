Cuatro Ciénegas reporta éxito turístico durante el puente del 1 de mayo

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El primer fin de semana largo de mayo dejó resultados positivos para el sector turístico de Cuatro Ciénegas, donde se registró una importante llegada de visitantes que aprovecharon el puente vacacional para recorrer este Pueblo Mágico y disfrutar de sus principales atractivos naturales.

El alcalde Víctor Leija Vega destacó que el municipio respondió favorablemente a la alta demanda turística, gracias a la preparación previa en temas de seguridad, atención y servicios, lo que permitió brindar una buena experiencia a quienes eligieron este destino durante el asueto del 1 de mayo.

"Estamos preparados como siempre con temas de seguridad, que es algo importantísimo, y con la atención por parte de todos los prestadores de servicios", expresó el edil.

Señaló que los hoteles, restaurantes, balnearios y comercios locales reportaron buena actividad durante el puente, lo que representó una importante derrama económica para las familias que dependen directamente del turismo.

Leija Vega explicó que uno de los principales objetivos fue detonar la economía regional mediante la llegada de visitantes, aprovechando que Cuatro Ciénegas cuenta con atractivos únicos que lo convierten en uno de los destinos más buscados de Coahuila.

"Tenemos puntos espectaculares que a la gente le encantan, y eso hace que regresen y recomienden el municipio", comentó.

Además, resaltó que el Ayuntamiento ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Turismo de Coahuila para fortalecer la promoción del municipio y consolidarlo como sede de eventos de carácter nacional.

Como ejemplo, mencionó la reciente reunión de notarios realizada en la localidad, la cual dejó comentarios positivos por parte de los asistentes sobre la hospitalidad, organización y belleza natural del lugar.

El alcalde afirmó que estos fines de semana largos representan una gran oportunidad para seguir posicionando a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos turísticos más importantes del estado, además de fortalecer la economía de comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios.