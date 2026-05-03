Rolando Salas promueve reclutamiento en San Buenaventura con HFI

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El director de Fomento Económico de San Buenaventura, Rolando Salas, informó que la empresa HFI realizó recientemente un módulo de reclutamiento en el municipio, donde se ofertaron 30 vacantes para el área de producción, principalmente en el sector de costura automotriz.

El funcionario destacó que hubo una buena respuesta por parte de los ciudadanos, quienes acudieron a perfilarse para las distintas oportunidades laborales, lo que refleja el interés de la población por integrarse al sector industrial de la región.

"Esta empresa venía ofertando 30 vacantes para el área de producción, gracias a Dios tuvimos buena asistencia en el módulo de reclutamiento y esperamos que sigan sumándose más empresas", expresó.

Señaló que la intención es que más compañías continúen instalando módulos de contratación en San Buenaventura, con el fin de facilitar la vinculación laboral y evitar que los habitantes tengan que trasladarse a otros municipios para buscar empleo.

Por ello, invitó a los sambonenses a acudir a la Presidencia Municipal, donde personal de Fomento Económico puede apoyarlos para canalizarlos con distintas empresas de la región que actualmente mantienen vacantes disponibles.

Salas explicó que una de las principales demandas del mercado laboral se concentra en el área de costura automotriz, por lo que ya se trabaja en la posibilidad de formar grupos de capacitación para personas que no cuentan con experiencia previa en este oficio.

Indicó que estos cursos permitirían mejorar el perfil de los aspirantes y abrir mayores oportunidades de colocación laboral, especialmente en empresas del ramo manufacturero.

"Estamos buscando crear grupos para dar cursos de este tipo, sobre todo para quienes no tienen experiencia, para que puedan prepararse mejor y tengan más posibilidades de ser contratados", señaló.

El director reiteró que seguirán gestionando la llegada de más empresas al municipio para fortalecer el empleo local y apoyar la economía de las familias sambonenses.