Sabinas: jornada gratuita de esterilización y vacunación de mascotas

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número tres, Carlos Jiménez Villarreal, confirmó que se llevó a cabo una jornada de esterilización de mascotas en el Laboratorio de Patología Animal del municipio. El funcionario señaló que el servicio fue completamente gratuito para los habitantes de la región carbonífera.

Jiménez Villarreal explicó que, además de la esterilización, durante la jornada también se aplicó la vacuna antirrábica y se realizó ectodesparasitación contra garrapatas a perros y gatos, tanto machos como hembras. Destacó que mientras algunas mascotas entraban a cirugía, otras aprovechaban para recibir sus vacunas y desparasitación, optimizando la atención a los dueños.

El jefe de la jurisdicción indicó que la respuesta de la ciudadanía de Sabinas fue inmediata, pues los lugares disponibles se llenaron en menos de diez minutos tras abrir el registro. "Cuando es un tema de mascotas, en menos de diez minutos se nos han llenado más de cien lugares", comentó. Señaló que se lleva un registro de las llamadas y mensajes recibidos, incluso de personas que no alcanzaron espacio.

La campaña se realizó en coordinación con la Sociedad Cooperativa Ganadera, que mostró algunos productos disponibles para venta voluntaria, mientras que todos los servicios veterinarios fueron sin costo. Jiménez Villarreal adelantó que ya se planea la próxima jornada en el municipio de Melchor Múzquiz, tema que platicó con la alcaldesa Laura Jiménez, y recordó que recientemente también se llevó una brigada similar a Juárez.

Finalmente, el funcionario subrayó que estas acciones responden al compromiso del secretario de Salud, Eliud Aguirre, y a las indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas de trabajar en equipo con alcaldes y alcaldesas. "Nos preocupa la gente de la región carbonífera y por eso traemos estas atenciones completamente gratuitas", concluyó Carlos Jiménez Villarreal.