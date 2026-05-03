Hugo Valero entrega juguetes a niños en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de llevar alegría y fortalecer la proximidad social, el Departamento de Seguridad Pública de San Buenaventura realizó la entrega de juguetes a niñas y niños en distintas colonias del municipio.

Esta noble actividad fue encabezada por el regidor Hugo Valero, en compañía del Director de Seguridad Pública, Christian Rolando Venegas, así como de elementos de la corporación, quienes recorrieron diversos sectores para compartir momentos de felicidad con las familias.

Durante la jornada, se destacó la importancia de mantener una cercanía permanente con la ciudadanía, especialmente con la niñez, fomentando valores como la confianza, el respeto y la unión comunitaria.

Para el alcalde Javier Flores Rodríguez, el trabajo de los policías cercano a la gente permite la confianza en los encargados de la seguridad y prevención por el bienestar social, por lo que reconoció esta labor en los distintos sectores.