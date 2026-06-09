DIF Municipal San Buenaventura invita a jornada deportiva gratuita

San Buenaventura, Coah. El Sistema DIF Municipal de San Buenaventura invita a todas las familias a disfrutar de una gran jornada deportiva y recreativa este próximo jueves 11 de junio, en el marco de la caravana 'Coahuila Pa'l Mundo, Vive Libre Sin Drogas', que tendrá como sede la Unidad Deportiva de la localidad.

En coordinación con Fomento Deportivo, las actividades darán inicio a partir de las 9:00 de la mañana, ofreciendo a los asistentes una experiencia llena de diversión, convivencia y pasión por el fútbol.

Durante el evento se llevarán a cabo retas rápidas de fútbol, concursos de talento, dinámicas recreativas, juegos y diversas actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos, fomentando la integración familiar y la promoción de estilos de vida saludables.

Como parte del programa, los aficionados podrán reunirse para disfrutar de la transmisión de un importante encuentro futbolístico en pantalla gigante, convirtiendo a la Unidad Deportiva en un punto de encuentro para vivir el ambiente mundialista y apoyar a la Selección Mexicana.

La directora del DIF Municipal, Ilse Lozano, destacó que este evento busca fortalecer la convivencia familiar y brindar espacios de recreación positiva para la comunidad. "Queremos que las familias de San Buenaventura disfruten juntas de esta experiencia, participen en las actividades y vivan la emoción del fútbol en un ambiente sano y seguro. La entrada es completamente gratuita y todos están invitados", expresó.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para ser parte de esta celebración deportiva gratuita que forma parte de las acciones de promoción social y prevención impulsadas a través de la campaña 'Coahuila Pa'l Mundo, Vive Libre Sin Drogas'.