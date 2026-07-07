DIF San Buenaventura elige a Magdalena García como Reina del Adulto Mayor 2026

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Magdalena García García fue electa Reina del Adulto Mayor 2026 durante la convivencia organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) San Buenaventura con integrantes del Grupo BIDA.

En la elección también fueron designadas María de la Luz Peña Narváez como Princesa y Olga Gutiérrez Sánchez como Duquesa.

La actividad reunió a las integrantes del Grupo BIDA en una jornada de convivencia, donde compartieron una tarde de compañerismo y participaron en la elección de quienes representarán al grupo durante las festividades y actividades del Adulto Mayor.

La presidenta honoraria del DIF San Buenaventura, Niria Isabel Ayala Mata, felicitó a las participantes y reconoció su entusiasmo y disposición para formar parte de esta tradición.

Durante el encuentro, las asistentes compartieron un pastel y participaron en diversas actividades que fortalecieron la convivencia y los lazos de amistad entre las integrantes del grupo.

Magdalena García García será coronada oficialmente como Reina del Adulto Mayor 2026 y representará al Grupo BIDA en las actividades programadas por el DIF Municipal.