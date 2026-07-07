Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero conmemora su 90 aniversario en San Buenaventura
La ceremonia de graduación tuvo lugar en el ejido La Cascada, donde se reconoció el esfuerzo de los alumnos.
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SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero, ubicada en el ejido La Cascada, celebró la graduación de tres alumnos de la generación 2025-2026 y conmemoró su 90 aniversario de servicio educativo.
Durante la ceremonia, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez y la presidenta honoraria del DIF Municipal fungieron como padrinos de generación de Isaac Beltrán Rangel, Jacob Beltrán Rangel y Juan Carlos Tucar Mata, quienes concluyeron su educación primaria.
Los egresados recibieron el reconocimiento de docentes, familiares y autoridades por el esfuerzo y la dedicación demostrados durante esta etapa académica.
En su mensaje, el Alcalde felicitó a la directora y docente Blanca Guadalupe Villarreal por su labor al frente de la escuela multigrado, y destacó su compromiso con la educación rural y la formación académica y en valores de niñas y niños del sector campesino.
Flores Rodríguez también reconoció la trayectoria de la Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero, institución que durante 90 años ha contribuido a la formación de generaciones de estudiantes y al desarrollo de la comunidad.
Al concluir la ceremonia, habitantes del ejido ofrecieron una convivencia a los asistentes, en la que compartieron asado de puerco y frijoles charros como muestra de agradecimiento por el respaldo brindado a la educación rural.