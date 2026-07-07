Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero conmemora su 90 aniversario en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero, ubicada en el ejido La Cascada, celebró la graduación de tres alumnos de la generación 2025-2026 y conmemoró su 90 aniversario de servicio educativo.

Durante la ceremonia, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez y la presidenta honoraria del DIF Municipal fungieron como padrinos de generación de Isaac Beltrán Rangel, Jacob Beltrán Rangel y Juan Carlos Tucar Mata, quienes concluyeron su educación primaria.

Los egresados recibieron el reconocimiento de docentes, familiares y autoridades por el esfuerzo y la dedicación demostrados durante esta etapa académica.

En su mensaje, el Alcalde felicitó a la directora y docente Blanca Guadalupe Villarreal por su labor al frente de la escuela multigrado, y destacó su compromiso con la educación rural y la formación académica y en valores de niñas y niños del sector campesino.

Flores Rodríguez también reconoció la trayectoria de la Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero, institución que durante 90 años ha contribuido a la formación de generaciones de estudiantes y al desarrollo de la comunidad.

Al concluir la ceremonia, habitantes del ejido ofrecieron una convivencia a los asistentes, en la que compartieron asado de puerco y frijoles charros como muestra de agradecimiento por el respaldo brindado a la educación rural.