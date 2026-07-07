Castaños recibe 700 árboles para reforestar plazas y áreas verdes

CASTAÑOS, COAHUILA.- El municipio de Castaños recibió 700 árboles para reforestar plazas, áreas verdes y espacios comunitarios, como parte de la campaña estatal 'Verde Verde Coahuila', informó la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora.

El arranque del programa se realizó con una jornada de reforestación en la Plaza Ildefonso Fuentes, donde participaron autoridades municipales, ciudadanos y representantes de instituciones educativas.

La Alcaldesa señaló que la iniciativa busca fortalecer el cuidado del medio ambiente, mejorar la imagen urbana y generar espacios públicos más saludables para las familias. "Un árbol es vida, necesitamos de ellos porque nos brindan oxígeno y ayudan a mejorar nuestro entorno. Nos da mucho gusto ver que hay familias que tienen ese compromiso desde sus hogares, cuidando sus árboles y fortaleciendo también las acciones de ecología en nuestro municipio", expresó.

Sifuentes Zamora informó que los 700 árboles fueron donados con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas y serán destinados principalmente a la reforestación de plazas, áreas comunes, colonias y comunidades.

"En esta ocasión los árboles vienen a quedarse en los espacios públicos, porque sabemos que nuestras plazas necesitan más áreas verdes. No hay nada que se compare con la sombra y los beneficios que nos brinda un árbol; son el pulmón de nuestra comunidad y un legado que dejamos para nuestros hijos y nuestros nietos", añadió.

La Presidenta Municipal convocó a la ciudadanía a participar en el cuidado de los árboles mediante su adopción y vigilancia, así como con labores de poda y supervisión para favorecer su crecimiento.