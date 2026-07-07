Frontera: Sari Pérez invita a participar en el Mundialito de futbolito

FRONTERA, COAHUILA.- Más de 30 equipos participarán este fin de semana en el Torneo Municipal Mundialito Frontera, luego de que el cupo de inscripción se cubriera en su totalidad, informó el Gobierno Municipal.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú invitó a la ciudadanía a asistir al evento, que reunirá a equipos infantiles y juveniles en un ambiente de competencia deportiva y convivencia familiar.

La directora de Fomento Deportivo, Mariana Cisneros, informó que el torneo se disputará de viernes a domingo en las instalaciones del parque "Papo Ríos". Precisó que habrá encuentros de futbolito 5 para las categorías menores y futbolito 7 para las categorías mayores.

Agregó que la ceremonia inaugural se realizará el viernes a las 18:00 horas y que se premiará a los equipos campeones y subcampeones de cada categoría.

Sari Pérez Cantú destacó que impulsar el deporte representa una inversión en la formación de la niñez y la juventud, al promover hábitos saludables, disciplina y trabajo en equipo. Añadió que su administración continuará impulsando espacios y actividades que favorezcan el desarrollo de las nuevas generaciones.

El Gobierno Municipal agradeció la confianza de las familias fronterenses y el entusiasmo de los equipos participantes, cuya respuesta permitió completar la capacidad prevista para la primera edición del torneo.