Trailero resulta lesionado tras accidente en la carretera federal 57, en Allende

ALLENDE, COAH.– Un conductor de tráiler resultó lesionado la mañana de este martes tras verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera federal 57, a la altura de la entrada a la colonia Eduardo Montemayor, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el operador de la unidad de carga, un tractocamión Kenworth color verde, manifestó que, tras el impacto, sufrió un fuerte golpe en el tórax al estrellarse contra el volante.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, luego de una valoración médica, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para una revisión más especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Detalles del accidente

El accidente ocasionó la movilización de los servicios de emergencia y afectó momentáneamente la circulación en ese tramo de la carretera mientras se realizaban las labores de atención y el retiro de la unidad involucrada.