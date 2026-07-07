Contactanos
Coahuila

Trailero resulta lesionado tras accidente en la carretera federal 57, en Allende

El operador fue trasladado a un hospital luego de sufrir un fuerte golpe en el tórax; el percance afectó momentáneamente la circulación.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 julio, 2026 - 05:37 p.m.
Trailero resulta lesionado tras accidente en la carretera federal 57, en Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ALLENDE, COAH.– Un conductor de tráiler resultó lesionado la mañana de este martes tras verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera federal 57, a la altura de la entrada a la colonia Eduardo Montemayor, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

      Placeholder

      De acuerdo con la información recabada en el lugar, el operador de la unidad de carga, un tractocamión Kenworth color verde, manifestó que, tras el impacto, sufrió un fuerte golpe en el tórax al estrellarse contra el volante.

      Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, luego de una valoración médica, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para una revisión más especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

      Placeholder

      Detalles del accidente

      El accidente ocasionó la movilización de los servicios de emergencia y afectó momentáneamente la circulación en ese tramo de la carretera mientras se realizaban las labores de atención y el retiro de la unidad involucrada.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados