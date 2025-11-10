DIF San Buenaventura realiza exitoso taller CREA para niños

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el Auditorio Municipal, el DIF San Buenaventura llevó a cabo con gran éxito el primer Taller CREA, diseñado para favorecer la motricidad fina y fortalecer la expresión creativa de las niñas y los niños mediante actividades prácticas y sensoriales.

El alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, acompañaron esta jornada y destacaron la importancia de generar espacios donde la creatividad, la inclusión y el desarrollo integral sean prioridad. Ambos calificaron la experiencia como enriquecedora y altamente participativa.

¿Qué actividades se realizaron en el taller CREA?

El Taller "Sentidos Creativos" fue organizado en colaboración con ATEAMS Asociación de TEA Monclova y CREA Taller de Arte y Sensorial. Las actividades fueron guiadas de manera profesional y empática, enfocadas en estimular los sentidos, promover la imaginación y fortalecer habilidades motrices en los niños participantes.

Dirigido a niñas y niños de 3 a 11 años, el taller ofreció un espacio seguro y enriquecedor para explorar colores, texturas, sonidos y diversos materiales que favorecen su creatividad y desarrollo.

¿Cuál fue el enfoque del taller CREA?

Esta iniciativa estuvo abierta a toda la comunidad, con especial atención a familias con niñas y niños neurodivergentes, fomentando la inclusión, la empatía y la convivencia en un ambiente de respeto y aprendizaje compartido.