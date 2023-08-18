Difunde SP violentómetro

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe llevó las pláticas de prevención de la violencia contra la mujer a derechohabientes del Hospital Ixtlero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La coordinación entre el gobierno municipal y la institución médica facilitó el acercamiento con grupos de embarazadas menores de 20 años, y gestantes de mayor edad.

Con el apoyo del “Violentómetro”, elementos policiales explicaron la agresión física, psicológica, sexual, económica y patrimonial que puede ejercerse contra la población femenina, y los indicadores para detectar este tipo de situaciones.

“El propósito es que cada día sean más las mujeres que conozcan cómo responder ante cualquier tipo de violencia, que sepan que existen múltiples instancias para darles apoyo legal y psicológico, y sigamos así con los esfuerzos a favor de los derechos de las mujeres”, explicó Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe.

Se informó que, tanto la Policía Preventiva Municipal como el Instituto Municipal de la Mujer, Fiscalía General del Estado y el Instituto Coahuilense de las Mujeres son instancias que brindan apoyo para la denuncia por violencia, con el seguimiento correspondiente.

El jefe policial agradeció a la directiva del Hospital Ixtlero por establecer la coordinación que permita informar a las mujeres a través de este tipo de pláticas que, a la par, son presentadas entre diversos grupos de la sociedad ramosarizpense.