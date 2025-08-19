Escasa participación en la segunda Feria del Empleo organizada por senador Luis Fernando

Monclova, Coahuila.– El senador Luis Fernando Salazar visitó este martes la ciudad de Monclova para encabezar la segunda edición de la Feria del Empleo, donde se ofertaron alrededor de 200 vacantes en distintas empresas de la región, con la promesa de salarios competitivos y oportunidades para diferentes perfiles laborales.

Sin embargo, la respuesta ciudadana no fue la esperada. A diferencia del año pasado, cuando en la primera feria se registró una larga fila de solicitantes que abarrotaron el lugar, en esta ocasión apenas acudieron decenas de personas, en su mayoría adultos mayores de 50 años que buscan reincorporarse al mercado laboral.

El legislador destacó que el propósito de este tipo de actividades es impulsar la reactivación económica y acercar a los monclovenses opciones de empleo formal. No obstante, la baja afluencia refleja el panorama complejo que enfrenta la región, marcado por la falta de oportunidades atractivas para los jóvenes y la constante migración hacia otras ciudades en busca de mejores condiciones.

Salazar reiteró su compromiso de continuar gestionando este tipo de ferias y fortalecer los vínculos entre el sector empresarial y los buscadores de empleo, aunque reconoció que el reto está en lograr que las ofertas sean verdaderamente atractivas para la población.