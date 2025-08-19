Sigue vacío el edificio de Wrangler en Allende, a 7 años de su cierre

ALLENDE, COAHUILA. – Han pasado siete años desde que la empresa estadounidense Wrangler cerró sus operaciones en Allende, dejando sin empleo a más de 380 familias y provocando un duro golpe económico en la región de los Cinco Manantiales .

La nave industrial donde operaba la maquiladora continúa intacta , en buen estado y con espacio suficiente para albergar otra empresa , pero hasta la fecha no ha sido ocupada por ninguna nueva inversión .

Aunque el cierre ocurrió en una administración anterior, ciudadanos de Allende señalan que el área de Fomento Económico debe redoblar esfuerzos para atraer empresas que reactiven la economía local .