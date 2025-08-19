Sigue vacío el edificio de Wrangler en Allende, a 7 años de su cierre

ALLENDE, COAHUILA. – Han pasado siete años desde que la empresa estadounidense Wrangler cerró sus operaciones en Allende, dejando sin empleo a más de 380 familias y provocando un duro golpe económico en la región de los Cinco Manantiales.
La nave industrial donde operaba la maquiladora continúa intacta, en buen estado y con espacio suficiente para albergar otra empresa, pero hasta la fecha no ha sido ocupada por ninguna nueva inversión.
Aunque el cierre ocurrió en una administración anterior, ciudadanos de Allende señalan que el área de Fomento Económico debe redoblar esfuerzos para atraer empresas que reactiven la economía local.
Actualmente, la única maquiladora instalada en el municipio opera a sobrecupo, mientras que decenas de trabajadores deben trasladarse diariamente a Nava o Piedras Negras, arriesgándose en carretera para poder llevar el sustento a sus hogares.