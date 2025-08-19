Tragedia en Del Río: Hombre se quita la vida en incidente de violencia familiar

Ciudad Acuña.- Por medio de un comunicado por parte de City of Del Río Police Department, se dio a conocer que un hombre se quitó la vida.

Los hechos ocurrieron en la dirección 400 de Far Hills Drive, en la ciudad vecina de Del Río, Texas, a donde arribaron los elementos de la policía.

De acuerdo con los elementos de la policía mencionaron que recibieron una llamada por medio del 911 de un menor para pedir ayuda.

Se presume que fue una situación de violencia familiar, en donde un masculino, lesionó a su pareja en la cabeza y rostro con un martillo, para después quitarse la vida con un rifle de caza.

Los paramédicos trasladaron a la mujer al Centro Médico Regional Val Verde y posteriormente a San Antonio.

La persona que se quitó la vida, fue identificada como Oscar F. Salas de 52 años de edad, al cual se le encontró con una herida de bala en la cabeza y con un rifle al costado.

Los menores que se encontraban en la vivienda, fueron entregados al resguardo de familiares con acompañamiento del área de enlace.