Agresión Estudiante a Docente en Monclova

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Luego de que se diera a conocer la agresión física contra un docente de la Secundaria Técnica 35 "Harold R. Pape" de Monclova por parte de un estudiante, el dirigente estatal de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón, aseguró que la dignificación del magisterio 'es algo real' y que desde el sindicato están trabajando para fortalecer el respeto hacia el personal docente en Coahuila.

En entrevista, el líder magisterial confirmó que este lunes 15 de septiembre sostendrá una reunión con el subsecretario de Gobierno del estado, con el objetivo de profundizar en las estrategias encaminadas a garantizar un ambiente laboral digno y seguro para quienes laboran en el sistema educativo.

'La Sección 5 mantiene firme la búsqueda de condiciones de respeto hacia los maestros, con el objetivo de garantizar un ambiente laboral digno y seguro para todos los y las trabajadores de la educación', afirmó Padrón.

Durante el encuentro con autoridades estatales también se abordará el caso específico de la Secundaria Técnica 35 de Monclova, así como otros incidentes recientes en escuelas de Saltillo, donde maestros han manifestado su inconformidad trabajando bajo protesta debido a situaciones similares de violencia o falta de condiciones laborales adecuadas.

El dirigente reconoció que, si bien estos hechos reflejan desafíos importantes dentro del sistema educativo, el sindicato mantiene una postura activa y vigilante, trabajando en coordinación con las autoridades para implementar medidas que protejan la integridad física y emocional del magisterio.