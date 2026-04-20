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Coahuila

Refuerzan vigilancia en bares de Nava para prevenir riesgos

Operativos buscan evitar presencia de menores y objetos peligrosos, aunque ciudadanos piden mayor corresponsabilidad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 abril, 2026 - 03:29 p.m.
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      Nava, Coah.— Como cada fin de semana, se realizaron recorridos por distintos espacios de esparcimiento del municipio, principalmente bares y cantinas, con el objetivo de verificar que no haya menores de edad en el interior ni personas portando objetos peligrosos.

      Estas acciones, que forman parte de una dinámica constante, buscan reducir riesgos y generar mayor tranquilidad entre quienes acuden a convivir, sobre todo en horarios nocturnos, donde suelen registrarse situaciones que preocupan a las familias.

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      Opiniones de los ciudadanos

      Sin embargo, algunos ciudadanos consideran que, aunque los recorridos ayudan, aún hace falta reforzar la cultura de responsabilidad, tanto de los establecimientos como de los asistentes, ya que no todo se soluciona con supervisión ocasional.

      Aun así, coinciden en que es importante mantener este tipo de presencia y continuar promoviendo espacios de convivencia más seguros, donde las familias puedan salir con mayor confianza y sin sobresaltos.

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