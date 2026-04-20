Aparatosa volcadura moviliza a cuerpos de emergencia en carretera de Zaragoza

Zaragoza, Coah.— Una aparatosa volcadura se registró en estos momentos sobre la carretera 29, en el tramo Zaragoza–Acuña, a la altura del ejido Palestina, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con reportes de ciudadanos, en el percance al menos dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un adulto mayor que habría quedado prensado al interior de la unidad siniestrada.

Acciones de la autoridad

Tras el aviso, autoridades y socorristas se dirigen al lugar para brindar atención a los afectados y realizar las maniobras necesarias para su rescate.

Detalles confirmados

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre el estado de salud de los involucrados y las causas del accidente.