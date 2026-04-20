Contactanos
Coahuila

Aparatosa volcadura moviliza a cuerpos de emergencia en carretera de Zaragoza

Reportan lesionados, entre ellos un adulto mayor prensado en el tramo Zaragoza–Acuña.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 abril, 2026 - 03:21 p.m.
Aparatosa volcadura moviliza a cuerpos de emergencia en carretera de Zaragoza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Zaragoza, Coah.— Una aparatosa volcadura se registró en estos momentos sobre la carretera 29, en el tramo Zaragoza–Acuña, a la altura del ejido Palestina, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

      De acuerdo con reportes de ciudadanos, en el percance al menos dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un adulto mayor que habría quedado prensado al interior de la unidad siniestrada.

      Placeholder

       Acciones de la autoridad

      Tras el aviso, autoridades y socorristas se dirigen al lugar para brindar atención a los afectados y realizar las maniobras necesarias para su rescate.

      Detalles confirmados

      Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre el estado de salud de los involucrados y las causas del accidente.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados