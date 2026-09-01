Directora de Escuela Primaria niega retiro de fondos de padres

La directora de la Escuela Primaria Sara Rendón García, ubicada en la colonia Sierrita de Frontera, Atenas Ibarra, negó que pretenda retirar o quedarse con recursos de los padres de familia y señaló que busca transparentar alrededor de 80 mil pesos recaudados mediante cuotas y actividades escolares.

Explicó que el recurso pertenece a la comunidad escolar y que, de acuerdo con los padres inconformes, fue reunido con el objetivo de construir un techo estructural para el plantel.

Ibarra aclaró que como directora no administra directamente ese dinero y que su intervención se limita a solicitar que los recursos sean transparentados y que su uso sea determinado mediante acuerdo de los padres de familia. "Ese dinero que traen ahí, que cobraron como cuotas escolares, es nuestro. No es dinero mío, no es dinero que yo trabajé", señaló.

La directora indicó que, al asumir el cargo, encontró diversas necesidades en el plantel, entre ellas la falta y deterioro del mobiliario escolar. Actualmente, dijo, alrededor de 15 por ciento de las necesidades de mobiliario aún no ha sido cubierto y buena parte del existente se encuentra en malas condiciones.

La escuela atiende a alrededor de 338 alumnos en el turno matutino y cuenta con 12 salones. Ibarra señaló que existen espacios para recibir a más estudiantes, pero la falta de bancas y mobiliario limita esa posibilidad.

Ante esta situación, la directora informó que realiza gestiones para conseguir mobiliario y mencionó que incluso solicitó apoyo al propietario del CEU, Benjamín, para obtener aproximadamente 30 bancas destinadas a alumnos de sexto grado.

Sobre el techo estructural, explicó que los padres de familia fueron informados de que el programa correspondiente no contempla actualmente ese tipo de obra, por lo que se les recomendó integrar una carpeta con otras necesidades prioritarias. "Si quieren que acelere los estudios y que se autorice el techo, ahí sí puedo intervenir; esa es parte de mi gestión", afirmó.

Ibarra señaló que pretende convocar a una junta general con los padres de familia y, de ser posible, con servidores de la nación, para explicar los lineamientos del programa y aclarar el destino de los recursos.

Consideró que, si el techo no puede construirse con el programa, los padres deberán decidir qué hacer con el dinero recaudado. Una posibilidad, dijo, sería devolverlo a las familias o, mediante un acuerdo formal, destinarlo a otra necesidad de la escuela. La directora insistió en que los recursos deben manejarse por las personas responsables de su administración y evitar mezclar fondos de distintas procedencias. "Para mí lo ideal es regresarlo a los papás; en dado caso, que los papás por acuerdo digan: ese dinero era para esto y no se puede hacer la obra, se va a utilizar en esto", explicó.

Añadió que la tesorera correspondiente es quien debe administrar y dar salida a los recursos, mientras que la dirección puede sugerir, pero no intervenir en las decisiones financieras de la sociedad de padres de familia. Ibarra también rechazó que haya solicitado directamente la entrega del dinero para manejarlo desde la dirección y sostuvo que su petición ha sido únicamente transparentar cuánto se recaudó, dónde se encuentra y cuál será su destino.