Un éxito la kermés del Seminario Mayor

SALTILLO, COAHUILA.– La comunidad católica de Saltillo volvió a demostrar su fuerza y unión al congregarse por miles este domingo en el Seminario Menor, donde se llevó a cabo la tradicional kermés anual.

Desde las primeras horas del día, familias de todos los rumbos de la ciudad acudieron para participar en una jornada de convivencia, música y fe que se extendió hasta entrada la noche.

El evento inició a las 9:00 de la mañana con una amplia participación en actividades religiosas, recreativas y culturales. Entre los momentos más destacados figuraron la cabalgata que partió de la Parroquia San Isidro Labrador, y la Misa principal a mediodía, presidida por el obispo mons. Hilario González García, quien agradeció la entusiasta participación de los fieles y su apoyo constante a la formación sacerdotal.

Durante la tarde, el ambiente festivo continuó con presentaciones artísticas a cargo del Colegio San José, la Rondalla Sentimientos, Segundo Nombre, Grupo La Esfera, La Gran Realeza, Sonora Dopamina, Azael Zerna y JLB y Compañía, quienes pusieron el toque musical a una jornada que combinó devoción con diversión familiar.

Los asistentes también disfrutaron de antojitos mexicanos, juegos mecánicos e inflables, con acceso ilimitado mediante pulseras adquiridas en beneficio del Seminario.

Con más de ocho décadas de historia, el Seminario Mayor de Saltillo reafirma con este evento su papel como punto de encuentro espiritual y social para las familias coahuilenses.