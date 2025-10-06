Contactanos

Coahuila

La Gran Cabalgata 2025 recorre Nueva Sauceda

Celebran 21 años de la colonia con tradición, música y convivencia familiar.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 06 octubre, 2025 - 10:24 a.m.
La Gran Cabalgata 2025 recorre Nueva Sauceda

NAVA, COAH. – Esta mañana dio inicio la Gran Cabalgata 2025 con motivo del 21º aniversario de la fundación de la Colonia Nueva Sauceda. Los jinetes partieron desde la Antigua Sauceda para recorrer las principales calles del municipio rumbo a los corrales de la comunidad.

Vecinos y visitantes se sumaron al recorrido, disfrutando del ambiente festivo y compartiendo momentos de alegría y convivencia, en una jornada que reforzó el sentido de comunidad y el orgullo por las tradiciones locales.

Placeholder

La celebración continuará por la tarde con actividades para toda la familia, incluyendo música de conjunto norteño, jaripeo, comida y baile, promoviendo la unión entre los habitantes y fortaleciendo los lazos sociales de la localidad.

La Gran Cabalgata se ha consolidado como un evento emblemático que preserva la identidad cultural de Nueva Sauceda, permitiendo a sus habitantes reafirmar sus raíces y disfrutar de la riqueza de sus tradiciones.

  • La Gran Cabalgata 2025 recorre Nueva Sauceda

  • La Gran Cabalgata 2025 recorre Nueva Sauceda

  • La Gran Cabalgata 2025 recorre Nueva Sauceda

  • La Gran Cabalgata 2025 recorre Nueva Sauceda
  • La Gran Cabalgata 2025 recorre Nueva Sauceda
  • La Gran Cabalgata 2025 recorre Nueva Sauceda
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados