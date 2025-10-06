Van en familia en el "Aquí Vamos Gratis"

SALTILLO, COAHUILA.- Durante el fin de semana cientos de familias saltillenses utilizaron las rutas troncales gratuitas del "Aquí Vamos Gratis" para salir a pasear a diferentes puntos de la ciudad.

A todas horas se observaron a familias enteras que aprovecharon los recorridos y vieron reflejado un ahorro considerable en su economía para poder trasladarse desde sus hogares.

El Distrito Centro de Saltillo recibió a niñas, niños, jóvenes y padres y madres de familia que llegaron ahí en las rutas sur-norte y norte-sur.

Asimismo, quienes acudieron de las colonias del oriente y poniente de la ciudad, tuvieron la oportunidad de bajar donde conectan las rutas y así tomar ya sea la sur-norte o la norte-sur para llegar al Distrito Centro.

La parada oficial de la Plaza Manuel Acuña recibió a cientos de familias.

Otros de los puntos que registraron alta afluencia fue en la ruta oriente-poniente en la parada de la UAdeC Campo Redondo para acceder a la Ciudad Deportiva Francisco I. Madero.

Otros fueron el del Distribuidor Vial El Sarape, Paseo de la Reforma, Centro de Gobierno y el TEC Saltillo, por mencionar algunas.

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la población a seguir aprovechando las rutas troncales gratuitas del "Aquí Vamos Gratis" y con ello generar un ahorro considerable en su economía.

Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte iniciará en la colonia Santa Elena, bajará a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanzará por Santa Lucía y dará vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorporará a Huachichiles y después hacia Rayados.

Bajará por la avenida Las Teresitas y dará vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continuará sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Hidalgo hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirigirá a Isidro López Zertuche, continuará por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasará por Nazario S. Ortiz Garza para llegar nuevamente a Isidro López y finalizará el recorrido en avenida Los Campanares.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur iniciará en el Biblioparque Norte hasta Campanares y dará vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, avanzará hasta llegar a avenida Universidad, ahí continuará para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Seguirá recto Presidente Cárdenas y subirá por la calle Ignacio Allende, dará vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego doblará a la derecha en Hidalgo.

Continuará por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí subirá por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llegará nuevamente a la carretera Saltillo-Zacatecas y retornará por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.