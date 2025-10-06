Contactanos
Coahuila

Van en familia en el "Aquí Vamos Gratis"

Durante el fin de semana, cientos de familias aprovecharon las rutas troncales gratuitas de Aquí Vamos Gratis en Saltillo para pasear por la ciudad.

Por Staff / La Voz - 06 octubre, 2025 - 10:17 a.m.
SALTILLO, COAHUILA.- Durante el fin de semana cientos de familias saltillenses utilizaron las rutas troncales gratuitas del "Aquí Vamos Gratis" para salir a pasear a diferentes puntos de la ciudad.

A todas horas se observaron a familias enteras que aprovecharon los recorridos y vieron reflejado un ahorro considerable en su economía para poder trasladarse desde sus hogares.

El Distrito Centro de Saltillo recibió a niñas, niños, jóvenes y padres y madres de familia que llegaron ahí en las rutas sur-norte y norte-sur.

Asimismo, quienes acudieron de las colonias del oriente y poniente de la ciudad, tuvieron la oportunidad de bajar donde conectan las rutas y así tomar ya sea la sur-norte o la norte-sur para llegar al Distrito Centro.

La parada oficial de la Plaza Manuel Acuña recibió a cientos de familias.

Otros de los puntos que registraron alta afluencia fue en la ruta oriente-poniente en la parada de la UAdeC Campo Redondo para acceder a la Ciudad Deportiva Francisco I. Madero.

Otros fueron el del Distribuidor Vial El Sarape, Paseo de la Reforma, Centro de Gobierno y el TEC Saltillo, por mencionar algunas.

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la población a seguir aprovechando las rutas troncales gratuitas del "Aquí Vamos Gratis" y con ello generar un ahorro considerable en su economía.

Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte iniciará en la colonia Santa Elena, bajará a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanzará por Santa Lucía y dará vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorporará a Huachichiles y después hacia Rayados.

Bajará por la avenida Las Teresitas y dará vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continuará sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Hidalgo hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirigirá a Isidro López Zertuche, continuará por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasará por Nazario S. Ortiz Garza para llegar nuevamente a Isidro López y finalizará el recorrido en avenida Los Campanares.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur iniciará en el Biblioparque Norte hasta Campanares y dará vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, avanzará hasta llegar a avenida Universidad, ahí continuará para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Seguirá recto Presidente Cárdenas y subirá por la calle Ignacio Allende, dará vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego doblará a la derecha en Hidalgo.

Continuará por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí subirá por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llegará nuevamente a la carretera Saltillo-Zacatecas y retornará por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.

