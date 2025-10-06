Regidores cuestionan programa de bacheo en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – Regidores de oposición denunciaron presuntas irregularidades en el programa de bacheo impulsado por el alcalde Evelio Vara Rivera, al detectar que varios de los baches supuestamente reparados no coinciden con las imágenes difundidas en las redes sociales oficiales del municipio.

Los ediles señalaron la falta de claridad sobre el origen de los recursos, el monto ejercido y la empresa encargada de las obras. Además, denunciaron el uso de fotografías repetidas o tomadas en distintos lugares, lo que alimenta sospechas sobre la transparencia del programa.

Durante las sesiones de Cabildo, los regidores han exigido una rendición de cuentas detallada, sin obtener respuestas concretas. El alcalde ha respondido con evasivas, solicitando que lo "dejen trabajar", sin ofrecer explicaciones.

La polémica se intensificó tras el estreno de una camioneta modelo 2025, presuntamente asignada al alcalde, lo que ha generado críticas entre la ciudadanía y sospechas sobre el uso de recursos públicos.

Ante esta situación, los regidores adelantaron que solicitarán la intervención del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior, con el objetivo de revisar a fondo los gastos en obra pública y mantenimiento urbano.