Éxito en la Ruta Recreativa de Saltillo este domingo

SALTILLO, COAHUILA.- La Ruta Recreativa que ofrece el Gobierno Municipal de Saltillo todos los domingos, brindó de nueva cuenta a cientos de personas un espacio propicio para la convivencia familiar, activación física y actividades preventivas de salud.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, en cada edición de este paseo dominical, las diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo se coordinan para ofrecer acciones enfocadas al deporte y la activación física.

Hay quienes acudieron en familia, otros de manera individual; caminando, trotando, en bicicleta o patines, además de quienes hicieron el recorrido acompañados de su mascota.

En esta ocasión, como es costumbre, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortaleció los lazos de confianza con la población a través de acciones de proximidad social que fueron muy bien recibidas.

Además, la Dirección de Salud Pública Municipal colocó su módulo de detección de diabetes e hipertensión al cual se acercaron paseantes para un chequeo de rutina; asimismo, la dependencia brindó vacunación antirrábica y desparasitación a las mascotas, todo de forma gratuita.

La Ruta Recreativa de Saltillo está disponible todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, desde la calle Baja California hasta la de Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.