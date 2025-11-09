Impulsan promotores deportivos en las colonias

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias a la iniciativa del alcalde Javier Díaz González, hoy miles de niñas, niños y jóvenes participan en diferentes actividades con las y los promotores deportivos.

"En esta administración buscamos recuperar los espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro para que las y los saltillenses de todas las edades los conviertan en suyos, y que bajo la guía de los promotores deportivos y culturales puedan practicar algún deporte o actividad artística", mencionó Javier Díaz.

Ejemplo de ello es en la cancha que se ubica en la colonia Ojo de Agua, donde niñas, niños y jóvenes participan en clases de fútbol, bajo la instrucción del promotor deportivo, Ricardo Duéñez.

Durante las tardes, acuden a la cancha ubicada en las calles Nicolás Régules y Reforma, donde además de aprender de este deporte, pasan ratos de convivencia y diversión.

Gracias a ello, se impulsa además otro de los objetivos del alcalde Javier Díaz, que es promover la reconstrucción del tejido social y la convivencia entre las y los ciudadanos.

La cancha ha sido además sede para recibir a equipos de otras colonias para llevar a cabo diferentes torneos de fútbol.

Cabe destacar que la cancha recibió mantenimiento durante esta administración, al formar parte del programa "Colonias al 100", que trabajó durante 21 días con la intervención de 14 dependencias de manera simultánea para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de la colonia Ojo de Agua.