Disminuye el tránsito de migrantes en Frontera: Abraham Palacios Cedillo

FRONTERA, Coah.- El tránsito de migrantes por Frontera disminuyó alrededor de 90 % respecto a los niveles registrados anteriormente, por lo que actualmente los casos son esporádicos, informó Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil.

El funcionario señaló que actualmente son pocas las personas en situación migratoria que llegan al municipio y permanecen temporalmente en la ciudad. Como ejemplo, mencionó que el último caso atendido correspondió a un migrante, aparentemente de nacionalidad venezolana, quien solicitó apoyo en el albergue municipal, donde pasó la noche antes de continuar su camino. "Ya es muy esporádico, no tenemos ahorita casi pasos de migrantes", señaló Palacios Cedillo.

La disminución del flujo migratorio ocurre luego de que anteriormente se registrara una mayor presencia de personas en tránsito por esta región. El director de Protección Civil también descartó, hasta el momento, reportes de golpes de calor relacionados con las altas temperaturas.

Explicó que durante las últimas semanas las temperaturas han oscilado aproximadamente entre 33 y 38 grados, sin alcanzar los registros superiores a 40 grados que se presentaron durante otros años. Añadió que las lluvias registradas en municipios cercanos han contribuido a disminuir las temperaturas y consideró que este año ha sido uno de los menos calurosos para la región.