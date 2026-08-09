Javier Díaz González realiza trabajos nocturnos en túneles viales de Saltillo

Saltillo, Coah.- Para conservar la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a saltillenses y visitantes, el alcalde Javier Díaz González realiza trabajos nocturnos de mejora y mantenimiento en los túneles viales y pasos deprimidos del distribuidor vial El Sarape.

El Gobierno de Saltillo informó que en esta intervención profunda se realizan trabajos de limpieza y lavado, además de la aplicación de sellador y pintura blanca para mejorar la visibilidad en los túneles viales y ofrecer condiciones más seguras para automovilistas y transportistas.

Personal de "Aquí Andamos" lleva a cabo estas labores a partir de las 10:00 de la noche, con el objetivo de reducir las afectaciones a la circulación y permitir que las cuadrillas municipales trabajen de manera segura y eficiente.

Asimismo, se lleva a cabo la instalación de nuevas luminarias, con el propósito de fortalecer la iluminación en los túneles y pasos a desnivel, para incrementar la seguridad vial y contribuir a una mejor visibilidad durante la circulación por las noches.

Se informó que actualmente se trabaja en el paso deprimido con circulación de sur a norte de la ciudad, para en días posteriores continuar estos trabajos en el túnel vial que conecta el periférico Luis Echeverría Álvarez con Paseo de la Reforma, rumbo al poniente de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz informó que estas acciones forman parte del proyecto de la Brigada Integral, realizada con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, con el cual se atiende este importante distribuidor con acciones de limpieza profunda, deshierbe, mantenimiento general, pintura de sus barreras de contención, desazolve y otras acciones, a fin de ofrecer mayor seguridad a la población.

Díaz González exhortó a las y los automovilistas a tomar las debidas precauciones, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones, a fin de facilitar el desarrollo de los trabajos y evitar incidentes.