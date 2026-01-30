Laura Jiménez impulsa capacitación y mejoras salariales para policías en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El director del Mando Coordinado, licenciado José Ponce Sánchez, reconoció los beneficios otorgados por la alcaldesa Laura Jiménez a la Dirección de Seguridad Pública, tanto en materia de equipamiento como en mejoras salariales.

Señaló que estas acciones representan un compromiso mayor para los elementos policiacos, quienes deberán redoblar esfuerzos para mantener la seguridad en el municipio.

El funcionario destacó que durante este año se implementará un amplio programa de capacitación para todos los integrantes de la corporación. Entre los cursos previstos se encuentran los relacionados con Derechos Humanos, Garantías Individuales y entrenamiento especializado en el manejo de armas, con el objetivo de fortalecer las habilidades y conocimientos de los policías.

Ponce Sánchez subrayó que la preparación constante es la mejor herramienta para enfrentar las diversas situaciones que se presentan en la actualidad.

Reiteró que la alcaldesa ha insistido en la importancia de mantener una proximidad con la población, lo cual consideró fundamental para atender cualquier contingencia y consolidar la confianza de los habitantes de Múzquiz.

Asimismo, informó que en las próximas semanas se espera la visita de representantes de Derechos Humanos, quienes supervisarán las condiciones de las instalaciones.

El director aseguró que las celdas cuentan con video vigilancia y cumplen con los estándares requeridos, por lo que están listos para recibir a los observadores y mostrar los avances logrados en materia de respeto a las garantías individuales.

Finalmente, Ponce Sánchez reiteró que la corporación se encuentra en un proceso de fortalecimiento institucional, impulsado por el respaldo de la administración municipal.

Con ello, dijo, se busca que los elementos de Seguridad Pública estén mejor preparados y más cercanos a la comunidad, reafirmando el compromiso de trabajar por la tranquilidad y bienestar de Múzquiz.