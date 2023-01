Disminuyen robos en zonas rurales

FRONTERA COAH-. Desde que Seguridad Pública intensificó los recorridos en las comunidades rurales de Frontera, se ha logrado disminuir los robos de ganado, señaló Oscar del Bosque; director de Fomento Agropecuario, quien agradeció a la autoridad por estas acciones.

Dijo que los últimos robos de ganado que hubo, se presentó hace dos meses cuando a un productor le robaron tres chivas a otro compañero le robaron tres borregas y al mismo director de Fomento Económico una chiva.

Desafortunadamente no lograron dar con los responsables de este robo, pero el director señaló que evitarán a toda costa que se vuelve a repetir y para eso gestionó la seguridad por parte de Seguridad Pública que ha cumplido hasta este momento.

"Se intensificó la seguridad en las comunidades rurales, andan con las torretas apagadas supervisando que no haya nada sospechosos, antes si hacían vigilancia pero no era tan constantes y ahora sí lo son, pienso que eso ayudó mucho para que no se vuelvan a presentar los robos", comentó el director.

Hizo un exhorto a los productores y habitantes de estas comunidades para que cuando vean a una persona sospechosa o algo les llame la atención, lo reporten ante Seguridad Pública para que le den seguimiento al caso y evitar que más productores resulten dañados con su ganado y su economía.