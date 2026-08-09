Pleitos por cajones Saturan Justicia Cívica

SALTILLO, COAH. - Las disputas entre vecinos por el uso de espacios de estacionamiento representan alrededor de 90 % de los casos que atiende la Unidad de Justicia Cívica de Saltillo.

Goretti Serrato, titular de la dependencia, informó que mensualmente se reciben aproximadamente 30 reportes a través de grupos de WhatsApp creados para facilitar la comunicación entre ciudadanos y autoridades.

Los conflictos por cajones de estacionamiento, así como las discusiones que derivan en agresiones verbales, se encuentran entre las situaciones que con mayor frecuencia requieren la intervención de Justicia Cívica.

¿Qué reportes recibe Justicia Cívica?

Una parte importante de los reportes proviene de colonias ubicadas en el oriente de Saltillo. Sin embargo, Serrato aclaró que esta concentración no necesariamente significa que exista una mayor cantidad de conflictos en esa zona.

Explicó que el número de reportes también puede estar relacionado con el nivel de uso de los grupos de WhatsApp como mecanismo para denunciar conflictos y solicitar apoyo de las autoridades.

Acciones de mediación en conflictos

Ante estas diferencias, la Unidad de Justicia Cívica recurre a la mediación para evitar que los desacuerdos entre particulares escalen. El procedimiento se desarrolla bajo principios de imparcialidad y participación voluntaria de las partes.

Serrato señaló que el objetivo es generar condiciones para que los involucrados encuentren una solución mediante el diálogo, antes de que las confrontaciones deriven en situaciones que puedan constituir un delito y generar consecuencias legales.

De esta manera, la autoridad busca atender oportunamente los conflictos cotidianos entre vecinos, privilegiar los acuerdos y reducir el riesgo de que una disputa por un espacio común termine en una confrontación mayor.