Frontera se prepara para la carrera Dog Run Fórmula 1

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Frontera convocó a la edición 2026 de la carrera Dog Run Fórmula 1, que se realizará el próximo 4 de octubre como parte de la estrategia de promoción para el cuidado y convivencia con las mascotas, que además permitirá recaudar fondos para llevar a cabo una campaña masiva de esterilización de perros y gatos.

La convocatoria fue presentada en rueda de prensa encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien informó que la actividad iniciará a las 8 de la mañana en la Plaza Principal, con dos recorridos: de 1.5 kilómetros y 3 kilómetros.

La inscripción tendrá un costo de 300 pesos y los recursos obtenidos serán destinados a esterilizaciones gratuitas, principalmente de perros y gatos callejeros, con prioridad para hembras y, de alcanzar los recursos, también machos. Los primeros 200 inscritos recibirán un kit que incluye playera, medalla, bandana para su perro y folio. El resto podrá participar aunque no tendrá garantizado el paquete.

Las inscripciones están abiertas en el Departamento de Salud y Protección Animal, así como en la Notaría 16 de Monclova y Maki Pasteles. Durante la presentación, los organizadores señalaron que para este año se espera contar con una mayor participación, ya que el año pasado participaron cerca de 300 corredores, por lo que para esta edición buscan superar los 400.

El evento será organizado por el Municipio de Frontera con la participación de Fundación Milma y Fundación Siete Vidas, instituciones que colaborarán en las acciones de protección animal y esterilización. Además, durante la jornada habrá veterinarios para atender a las mascotas que lo requieran, mientras que personal municipal ofrecerá vacunación antirrábica, desparasitación y baño garrapaticida.

Entre los requisitos se estableció que los animales no sean agresivos, no estén preñados ni en celo. También se recomendó no exponer a perros braquicéfalos, como bulldogs y pugs, debido a sus dificultades respiratorias, además de verificar que las mascotas estén sanas y con su esquema de vacunación.

Los organizadores contemplan también puntos de hidratación para personas y mascotas, espacios de adopción y posibles rifas de artículos para los participantes. El año pasado se entregaron camas, bebederos y transportadoras, además de reconocimientos a corredores.