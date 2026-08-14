Recarpeteo en Frontera: Sari Pérez Cantú cumple promesas a vecinos

Frontera, Coah.- Los fronterenses transitan hoy por vialidades más dignas, funcionales y seguras gracias a la labor integral impulsada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú. Con la fuerza del trabajo en equipo y respondiendo con hechos al llamado de la gente, se recarpeteó la calle Caoba en la colonia Jardines del Aeropuerto, obra vial que impacta de manera directa e indirecta a miles de personas que diariamente transitan por este sector estratégico de nuestro municipio.

En un intenso recorrido a pie, escuchando de frente a los vecinos y haciendo suyas sus causas, la edil encabezó la supervisión de estos trabajos. Acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, la presidenta municipal dejó en claro que los grandes resultados para Frontera se construyen abajo, en las colonias, donde están las verdaderas necesidades de las familias. La obra comprende 1,622 metros cuadrados y 309 metros lineales de asfalto de alta calidad, devolviendo la movilidad segura a toda la comunidad.

"¡Promesa empeñada, promesa cumplida! Cuando recorrimos Jardines del Aeropuerto escuchamos su exigencia y hoy estamos aquí de vuelta, entregando la obra que ustedes merecen. No nos vamos a detener: Frontera avanza con fuerza, con obras duraderas y hechas con recursos cien por ciento municipales", enfatizó Pérez Cantú entre las muestras de afecto y agradecimiento de los colonos.

Para asegurar un beneficio completo y definitivo, antes del tendido asfáltico se trabajó codo a codo con SIMAS para reparar y dar mantenimiento a las tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario, erradicando fugas a futuro y beneficiando directamente a 150 familias.

Con estas acciones decididas, Sari Pérez Cantú refrenda su compromiso de seguir en la calle, supervisando cada proyecto con la sencillez, la cercanía y la pasión que caracterizan a su administración. ¡Seguimos trabajando hombro con hombro por el Frontera que todas y todos nos merecemos!