Banco de Alimentos de Saltillo organiza carrera contra el hambre

SALTILLO, COAH.- El Banco de Alimentos de Saltillo y Contrissa presentaron la quinta edición de la carrera "Corriendo juntos contra el hambre", que se realizará el 13 de septiembre con la expectativa de reunir a mil 200 corredores y recaudar recursos para los programas de la institución, que benefician a más de 40 mil personas de escasos recursos.

La competencia contempla distancias de 5, 14 y 28 kilómetros, además de una categoría infantil. Las pruebas de 14 y 28 kilómetros comenzarán a las 6:00 horas; el 5K arrancará a las 7:00 y los participantes infantiles saldrán a las 8:00 horas.

La inscripción tendrá un costo de 250 pesos para adultos y 100 pesos para menores, cuyo cupo será limitado. El registro dará derecho a un kit con número, chip, paquete de fotografías y medalla de participación, además de dos gorditas elaboradas por las cocineras voluntarias del Banco de Alimentos.

La carrera ofrecerá una bolsa de más de 60 mil pesos en premios. Se reconocerá a los tres primeros lugares del 5K y a los cinco primeros de las distancias de 14 y 28 kilómetros, con premios en efectivo.

También se rifarán diversos premios entre los participantes, incluido un viaje para dos personas a la Riviera Nayarit, con duración de cuatro días y tres noches y transportación aérea.

Durante la presentación, el presidente del Banco de Alimentos de Saltillo, Carlos Mery Millán, destacó que la carrera busca vincular la actividad física con la solidaridad y el compromiso social.

"Hoy celebramos la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre, una carrera que nació con un propósito muy claro: unir la actividad física, la solidaridad y el compromiso social para apoyar a quienes más lo necesitan", señaló.

Por su parte, Luis Rico González, vicepresidente de Administración y Recursos Humanos de Contrissa, afirmó que el propósito de la carrera es apoyar a niños que enfrentan problemas de desnutrición.

"El propósito de esta carrera es apoyar a niños que enfrentan problemas de desnutrición, porque hablar de alimentación infantil es hablar de salud, educación, oportunidades y futuro", señaló.

Luis Rico González menciona que el evento busca apoyar a niños con desnutrición.

Las inscripciones pueden realizarse en Velocup, Tessen Wellness, las tiendas Innova Sport, las oficinas de Contrissa en Avenida Universidad, las instalaciones del Banco de Alimentos de Saltillo y la página de Chrono Sport.

El Banco de Alimentos de Saltillo se encuentra en el bulevar Vito Alessio Robles 4707, colonia Asturias.