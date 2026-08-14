Emprendedores de San Buenaventura: Pedro Reynaldo Cepeda abre nuevo restaurante

San Buenaventura, Coah. – Jóvenes emprendedores de San Buenaventura continúan apostando por la creación de nuevos negocios, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local y generando espacios para ofrecer productos y servicios a las familias del municipio.

En este marco, el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por la regidora de Fomento Económico, Zuleiky, felicitó al joven emprendedor Pedro Reynaldo Cepeda Sánchez y a su familia por el inicio de operaciones de su nuevo restaurante "Bucanero Gringa y Piratas".

Durante el evento se llevó a cabo el tradicional corte de listón, con el que oficialmente abrió sus puertas este nuevo establecimiento, como resultado del esfuerzo y visión emprendedora de su propietario.

El padre Christian Figueroa fue el encargado de brindar la bendición al establecimiento, deseando éxito al proyecto y que sean muchos los clientes que acudan a disfrutar de los platillos que ofrece.

"Bucanero Gringa y Piratas" se encuentra ubicado en calle 10, entre avenida 3 y 4, número 602, colonia Benito Juárez, donde ofrece diferentes opciones para quienes buscan disfrutar de comida preparada al momento.

Por las mañanas, el establecimiento cuenta con taquitos mañaneros, mientras que durante la noche ofrece especialidades como gringas, campechanas y piratas, ampliando así su propuesta gastronómica para los habitantes de San Buenaventura.

El alcalde Javier Flores reconoció el esfuerzo de los jóvenes que deciden emprender y dijo que al momento de recibir el mensaje de invitación para estar presente inmediatamente confirmó su disposición de continuar apoyando las acciones que fortalezcan el comercio y la economía local.

Con nuevos negocios como "Bucanero Gringa y Piratas", San Buenaventura suma diferentes opciones gastronómicas y, al mismo tiempo, demuestra que el emprendimiento de los jóvenes representa una importante oportunidad para el crecimiento económico del municipio.