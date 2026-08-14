Javier Díaz González supervisa rehabilitación de banquetas en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de rehabilitación de banquetas que se desarrollan en el Centro Histórico, así como otras acciones de mejora en ese sector de la ciudad.

Díaz González comentó que estos trabajos, que se realizan de manera coordinada entre la Dirección de Distrito Centro y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, tienen como propósito brindar una mejor infraestructura urbana para la seguridad de la población.

"Supervisamos esta labor que se hace en diferentes calles del Centro Histórico de Saltillo; todas están encaminadas a ofrecer mejores espacios y más seguros a la población, y vamos a seguir muy al pendiente de su desarrollo", apuntó el alcalde.

La supervisión comenzó en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Juan Antonio de la Fuente, donde el presidente municipal constató que la labor ya está prácticamente concluida.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, dio a conocer que la rehabilitación de banquetas en la calle Miguel Hidalgo se hizo en el tramo entre Mariano Escobedo y Juárez, trabajos que hasta el momento tienen un 95 por ciento de avance.

Rojas Oyervides agregó que, a la par, también comenzaron las labores de rehabilitación de banquetas en la calle Álvaro Obregón, las cuales se realizan de Manuel Pérez Treviño a Cristóbal Colón.

El director de Distrito Centro recordó que el año anterior el programa de rehabilitación de banquetas llegó a las calles Guadalupe Victoria, Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, en los tramos que van de Ignacio Allende a Álvaro Obregón.

Roberto Rojas añadió que en la administración municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González se han implementado diversas acciones de mejora al Centro Histórico, como la pintura de fachadas, el retiro de cableado en desuso, así como la rehabilitación y limpieza profunda de banquetas, por mencionar algunas.