Firma de convenio en Cuatro Ciénegas para mejorar salud visual

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el propósito de fortalecer la atención médica y mejorar la salud visual de la población, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas firmó un convenio de colaboración con la clínica La Fe da Visión, mediante el cual se ofrecerán servicios de oftalmología a bajo costo para las y los ciudadanos.

La firma del convenio fue encabezada por el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, quien sostuvo un encuentro con directivos de esta institución para formalizar esta alianza que permitirá acercar servicios médicos especializados a la comunidad.

El presidente municipal destacó la importancia de este tipo de programas que facilitan el acceso a servicios de salud de calidad sin que las familias tengan que realizar grandes desplazamientos ni enfrentar altos costos.

"Estamos comprometidos en seguir impulsando acciones que acerquen la atención médica a quienes más lo necesitan. Este convenio es posible gracias a las gestiones del Departamento de Salud y representa un paso más en la construcción de un Cuatro Ciénegas con bienestar para todos", subrayó el edil.

Asimismo, Leija Vega afirmó que tras la firma del convenio se implementarán campañas visuales, jornadas de atención médica y consultas especializadas, con el objetivo de detectar y atender oportunamente padecimientos que afecten la salud visual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar gestionando y estableciendo vínculos estratégicos con instituciones médicas que fortalezcan el bienestar integral de las familias cieneguenses, priorizando siempre la salud como un derecho fundamental.