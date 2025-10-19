Emotivo cierre de Octubre Rosa en San Buenaventura con pasarela Modelo Rosa

San Buenaventura, Coah. – La vida cobra verdadero sentido cuando se comparte, y San Buenaventura se llenó de esperanza y gratitud durante la clausura de las actividades de Octubre Rosa, organizadas por la Fundación Unamos Nuestros Lazos A.C. en coordinación con la Presidencia Municipal y el DIF San Buenaventura.

Fue un emotivo encuentro que despertó conciencias, abrió corazones y recordó a la sociedad el valor de la empatía. En esta ocasión, el mes de la lucha contra el cáncer de mama cerró con broche de oro a través de la pasarela "Modelo Rosa: Esperanza de Vida", donde cada participante dejó plasmado su sello de vida, demostrando que no solo se trata de vivir, sino de sentirse verdaderamente vivos.

Durante el evento, se expresó un sincero agradecimiento al alcalde Lic. Javier Flores Rodríguez, a la Presidenta Honoraria del DIF, Niria Isabel, a la directora del DIF, Profra. Ilse Lozano, a los regidores del Cabildo, al equipo del DIF Municipal y a los colaboradores de la Asociación Unamos Nuestros Lazos A.C., así como a todas las familias que acompañaron esta noble causa.

En la pasarela participaron valientes mujeres que enfrentan o han enfrentado el cáncer con fe, fortaleza y esperanza, entre ellas:

Hilda Sánchez Rodríguez, María Teresa de los Santos, Angélica María Aguiñaga, Erika Yamileth Dávila Ruiz, Mireya Tomé Rodríguez, Verónica Rivera García, Marlene Berenice Calderón y Luzidalia Frango Ortega.

Cada paso sobre la pasarela representó una historia de lucha, de amor y de vida.

El evento contó con el talento artístico del pequeño sambonense Mauricio Romo Cuéllar, María Fernanda González Arabia y Carlos Eduardo Gloria Martínez, quienes con sus melodías llenaron de alegría la velada.

En un momento especial, se rindió homenaje a las guerreras que ya no están físicamente, pero cuya luz y ejemplo permanecen vivos en la memoria y el corazón de sus familias.

"Esta no es una pasarela de moda, es una pasarela de vida. Cada paso simboliza el valor, la fe y la esperanza de quienes hemos aprendido a mirar la vida con amor y gratitud", expresaron las organizadoras.

También estuvieron presentes la Reina Soberana 2025, Andrea Gavia, y la Duquesa Anel de la Cerda, quienes acompañaron con entusiasmo esta jornada llena de significado.

La Asociación Unamos Nuestros Lazos A.C. reiteró su compromiso de seguir fomentando la cultura de la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, con el mensaje:

"Chécate, revísate, pero sobre todo... ámate."