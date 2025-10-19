Doble tragedia golpea a familia Puente Rincón en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La comunidad de Frontera se encuentra consternada ante la doble tragedia que ha golpeado en menos de una semana a la familia Puente Rincón. Este sábado por la mañana, falleció de manera repentina Rito Puente Barrientos, de 61 años, querido vecino y trabajador del volante, apenas días después de que su esposa, Luz María Rincón, exregidora en la administración de Florencio Siller, perdiera también la vida.

El dolor se ha multiplicado para sus hijos, Karla y Riki, quienes enfrentan la pérdida de ambos padres en un lapso de tan solo unos días. La comunidad así como bases de taxi municipales, se han volcado en muestras de apoyo y solidaridad, acompañando a sus hijas en este difícil momento que ha conmovido profundamente a Frontera.

Don Rito, reconocido por su carácter amable y trabajador, murió de forma repentina mientras cumplía con su jornada como taxista. Pero más allá del hecho en sí, lo que resuena entre vecinos y amigos es la desoladora coincidencia del destino: la partida casi consecutiva de dos personas muy queridas en la localidad.

Familiares, compañeros del gremio y amigos cercanos se preparan para despedir a Rito Puente Barrientos esta noche, en su domicilio ubicado en la esquina de Victoriano Cepeda y 16 de Septiembre, en la colonia Occidental, donde se espera un emotivo velorio que reunirá a todos aquellos que lo apreciaban y desean acompañar a sus hijos en medio de esta profunda pena.