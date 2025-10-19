Protección Animal llega a Frontera, Coahuila con servicios gratuitos y de bajo costo

Frontera, Coah.- Reafirmando su compromiso de bienestar y salud animal, la administración municipal que encabeza la alcaldesa Sari Pérez continúa acercando servicios gratuitos y de bajo costo en distintos sectores de la ciudad con módulo itinerante de Protección Animal, en coordinación con su Directora de Protección Animal, Tuilizie Ibarra Vázquez.

A partir del lunes 21 de octubre, el módulo se trasladará al Gimnasio Municipal de la colonia Morelos, donde atenderá durante una semana de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes. Posteriormente, el recorrido continuará en la colonia Bellavista, para concluir así el itinerario que ha abarcado la totalidad de las colonias del municipio.

Los servicios que ofrece el módulo incluyen baños garrapaticidas, vacunación antirrábica y atención médica básica gratuita, además de desparasitación y esterilizaciones a bajo costo, estas últimas con una cuota simbólica de 300 pesos. La respuesta ciudadana ha sido muy positiva, especialmente ante la temporada en la que aumentan los casos de pulgas y garrapatas, situación que puede afectar tanto a mascotas como a personas.

Ibarra Vázquez destacó que el objetivo del programa es prevenir enfermedades zoonóticas y fomentar la cultura de la protección animal. "Estamos recibiendo muy buena participación de la gente; muchos se acercan para cuidar a sus mascotas y mantener su entorno limpio y saludable", expresó.

Con esta campaña, la administración de Sari Pérez reafirma su compromiso de servir con sensibilidad, responsabilidad y cercanía, atendiendo no solo a los ciudadanos, sino también a los animales que forman parte de las familias fronterenses.