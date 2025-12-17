Paulo Sánchez pide donativos para posadas en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El Padre Paulo Sánchez Valencia hizo un llamado a la comunidad en general para sumarse con donativos de dulces y diversos artículos que serán destinados a las posadas que se llevarán a los sectores más alejados del municipio de Frontera, con el objetivo de llevar un mensaje de alegría y esperanza a niñas y niños en situación vulnerable.

El sacerdote explicó que, como cada año, esta actividad se realiza de manera conjunta con distintas instituciones y con las parroquias de Frontera, entre ellas Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de María y El Verbo Encarnado, a fin de lograr un mayor alcance en las zonas con mayores necesidades.

Las posadas se estarán realizando en colonias como Diana Laura, Ciudad Perdida y Los Ángeles, donde existe una alta concentración de menores, a quienes se les hará llegar piñatas, bolsitas con dulces, pasteles o roscas, así como alimentos, con la intención de llevarles una sonrisa, solidaridad y amor desde el corazón.

"Ya empezamos con esta actividad y serán nueve posadas, con la expectativa de llegar a más de 2 mil 500 niños de las periferias, incluyendo comunidades que no son de Frontera. El proyecto se extiende hasta el 6 de enero, llevando posadas también a comunidades ejidales de Nadadores, donde se espera beneficiar aproximadamente a 3 mil 500 personas", detalló el sacerdote.

Para quienes deseen apoyar, se solicita la donación de dulces y frutas, principalmente naranjas. Los apoyos pueden llevarse a la parroquia de El Verbo Encarnado, ubicada en la calle Occidental número 509, en la colonia Occidental, donde estarán recibiendo donativos hasta el próximo 31 de diciembre.