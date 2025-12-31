Activan refugios temporales en Cinco Manantiales ante frente frío 25

Nava, Coah.– Ante el ingreso del frente frío número 25, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, mantiene activos los refugios temporales en la región de los Cinco Manantiales, como parte de las acciones preventivas para proteger a la población ante las bajas temperaturas.

Acciones de la autoridad

El subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García, informó que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene presencia permanente en todas las regiones, incluyendo Cinco Manantiales, con el objetivo de prevenir riesgos y brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a quienes se encuentran en la vía pública.

Detalles confirmados

Como parte de esta estrategia estatal, se cuenta con una red de refugios temporales habilitados que ofrecen espacios seguros, cobijas, así como bebida y comida caliente, los cuales se activan de manera inmediata cuando las temperaturas representan un riesgo para la salud de la población de esta región.

Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía de los Cinco Manantiales a extremar precauciones durante la temporada invernal, proteger a niñas, niños y adultos mayores, y reportar cualquier situación de riesgo al 9-1-1, manteniendo la vigilancia permanente ante las condiciones climatológicas adversas.