¡Feliz 2026, Monclova!: Un brindis por nuestra fortaleza y por el porvenir

Monclova recibe este 2026 con el corazón lleno de esperanza. Hoy, las familias de la "Capital del Acero" nos unimos en un solo abrazo para despedir un año de retos y dar la bienvenida a 365 nuevas oportunidades de crecimiento.

Para Periódico La Voz, el inicio de este año no es solo un cambio de calendario; es la renovación de nuestro compromiso con usted, nuestro lector. A lo largo de las décadas, hemos sido testigos de la resiliencia de esta ciudad. Hemos visto cómo nuestra gente, forjada con la fuerza del metal, sabe levantarse ante las adversidades y transformar los desafíos en triunfos.

El inicio del 2026 representa una oportunidad para el crecimiento y la unión en Monclova.

Este 2026 que hoy comienza se vislumbra como un ciclo de renovación y progreso. Es momento de seguir impulsando nuestra economía, de fortalecer los lazos vecinales y de cuidar con orgullo nuestras tradiciones. Desde la zona centro hasta las periferias, cada hogar monclovense representa el motor que hace latir a Coahuila.

Las familias de Monclova se comprometen a fortalecer la economía y las tradiciones locales.

En este nuevo año, deseamos que en sus hogares nunca falte la salud, el trabajo digno y la unión familiar. Que la prosperidad llegue a cada pequeño negocio y que nuestras nuevas generaciones encuentren en esta tierra el escenario ideal para cumplir sus sueños.

La comunidad de Monclova celebra un nuevo año lleno de salud, trabajo y prosperidad.

¡Gracias por permitirnos ser parte de su historia un año más! Que la alegría de este 1 de enero perdure en sus corazones durante todo el trayecto.

¡Feliz Año Nuevo 2026, Monclova!