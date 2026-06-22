Ofrece 50 vacantes a personas desempleadas

NUEVA ROSITA, COAH.- La empresa Dual Borgstena, con sede en Monclova, Coahuila, realizó este lunes el reclutamiento de más de 50 aspirantes en San Juan de Sabinas, con el objetivo de integrarlos al área de costura especializada en cubiertas de asientos, textiles para interiores y componentes de seguridad utilizados en bolsas de aire.

La jornada de reclutamiento

La jornada se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal, con el respaldo del alcalde Óscar Ríos Ramírez y el apoyo del director de Fomento Económico, Lic. Adrián Sandoval.

La compañía, de origen internacional y con presencia en 14 países, mantiene un proceso constante de contratación en la Región Carbonífera. De acuerdo con cifras oficiales, más de 84 personas de esta zona ya forman parte de su plantilla laboral, lo que refleja la creciente vinculación entre la empresa y la mano de obra local.

Detalles del proceso de selección

Dual Borgstena se distingue por proveer insumos clave a fabricantes automotrices de talla mundial como Hyundai y Kia, consolidando su papel como proveedor estratégico en la cadena de valor de la industria automotriz.

La expansión de su base laboral en Coahuila responde a la necesidad de mantener estándares de producción competitivos y de calidad con el apoyo de mano de obra calificada.

La jornada de empleo en San Juan de Sabinas se desarrolló con todas las facilidades logísticas en un horario de 09:00 horas a las 2:00 de la tarde, lo que permitió que decenas de solicitantes acudieran para someterse al proceso de selección.

Impacto en la comunidad

La dinámica incluyó entrevistas y revisión de perfiles, con énfasis en habilidades de costura y experiencia en manufactura textil.

Un aspecto relevante es que los candidatos que cumplan con los requisitos serán trasladados en autobuses de la empresa hacia Monclova, donde se concluirán los trámites de contratación y se formalizará su incorporación. Este esquema busca garantizar que los nuevos trabajadores cuenten con condiciones seguras y ordenadas para integrarse a la planta.

La estrategia de reclutamiento refuerza el papel de la Región Carbonífera como semillero de talento para la industria automotriz, al tiempo que abre oportunidades de empleo formal con beneficios tangibles para las familias coahuilenses. La presencia de empresas globales en la zona confirma la competitividad de su fuerza laboral y la confianza en su capacidad productiva.