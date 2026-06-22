Padres de familia exigen destitución de Juan Quezada en escuela de Candela

Madres y padres de familia de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, en el municipio de Candela, tomaron el plantel para exigir la destitución del director Juan Quezada, a quien señalaron por presuntas deficiencias en el desempeño de sus funciones.

Durante la protesta, las madres de familia portaron cartelones con mensajes dirigidos a las autoridades educativas, en los que solicitaron un cambio en la dirección de la institución al considerar que se requiere un liderazgo con nuevas propuestas y una visión enfocada en el desarrollo académico de los estudiantes.

Los inconformes manifestaron que decidieron alzar la voz para que la situación sea atendida por las instancias correspondientes, al asegurar que el plantel necesita avances y una mejor conducción administrativa, además que hay lugares de riesgo para los alumnos.

Acciones de los padres de familia

Asimismo, la usuaria Liz Guerrero difundió un video en redes sociales donde se observa a varios alumnos esperando ingresar a clases mientras se desarrollaba la manifestación de los padres de familia. Señaló que desde temprana hora cerraron las instalaciones y el día de mañana martes sobre irán en la escuela, pero no dejarán pasar al director hasta que se les dé una solución.

En su pronunciamiento, los padres señalaron que buscan que las autoridades volteen a ver la educación en Candela y atiendan las inquietudes de la comunidad escolar.

Respuesta de las autoridades educativas

Indicaron además que el subdirector de Servicios Educativos en la región, Abraham Segundo, ya tiene conocimiento de las demandas planteadas, por lo que esperan una respuesta inmediata y favorable por parte de las autoridades educativas y del Gobierno del Estado.