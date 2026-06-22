Abuelito dormita al volante Y se impacta en camellón

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un adulto mayor identificado como Merlo Roque Olguín, de 65 años, resultó lesionado tras impactar su vehículo contra el camellón central de la carretera estatal número 20, frente a las oficinas generales de MIMOSA. El accidente ocurrió cuando el conductor aparentemente dormitó al volante.

El afectado, domiciliado en la calle San Francisco, sin número, de Melchor Múzquiz, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a la clínica 27 del IMSS en Palaú, donde recibió valoración médica especializada.

De acuerdo con los reportes, el hombre viajaba en dirección de Sur a Norte, en un automóvil Nissan Versa, color gris, modelo 2014, el cual perdió el control y terminó estrellándose contra la estructura central de la vía estatal.

Detalles confirmados

Al sitio acudieron elementos de bomberos que forman parte también de la dirección Protección Civil Municipal, quienes tomaron conocimiento del percance y brindaron apoyo inicial al conductor.

Víctor Amaya y Ricardo Espino, proporcionaron atención pre hospitalaria al herido, antes de la llegada de la Cruz Roja y de Seguridad Pública Municipal.

El lesionado presentaba una herida en la mano derecha, además de dolor intenso en el abdomen y en el tobillo derecho, por lo que fue estabilizado y trasladado a la sala de urgencias del Seguro Social para su atención médica.

Advertencias de las autoridades

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al conducir, destacando que, el cansancio y la fatiga representan un riesgo latente para la seguridad vial.