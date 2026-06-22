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Coahuila

Confirman muerte por causas naturales de joven en Nava

Autoridades descartaron signos de violencia tras el fallecimiento de una mujer de 26 años en la colonia La Cascajera.

Por Exzael Becerril - 22 junio, 2026 - 02:31 p.m.
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      NAVA, COAH. – La muerte de una joven de 26 años, ocurrida al interior de un domicilio de la colonia La Cascajera, fue consecuencia de causas naturales, confirmaron las autoridades tras concluir las primeras diligencias.

      La víctima fue identificada como Dolores Guadalupe Beltrán García, quien, de acuerdo con el testimonio de su pareja, había padecido intensos dolores de cabeza durante varios días antes del fallecimiento.

      Detalles confirmados

      Los reportes establecen que la mujer se encontraba en el baño de su vivienda cuando repentinamente se desvaneció. Al percatarse de la situación, su acompañante solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

      Paramédicos acudieron al domicilio para brindarle atención; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

      Acciones de la autoridad

      Durante la intervención, las autoridades descartaron indicios de violencia o de la comisión de algún delito, por lo que determinaron que el deceso correspondió a una muerte por causas naturales.

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